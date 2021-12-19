Правоохранители задержали мужчину, который разрушил 10 памятников на кладбище в селе Михайловка, что в Николаевской области.

Об этом пишут на странице полиции Николаевской области.

Инцидент произошел накануне. Местные жители, пришедшие на кладбище убрать могилы своих умерших родственников, увидели, что поврежден ряд памятников и разбиты надгробные плиты. Позже жители Михайловки доложили в полицию, что могилы осквернил их односельчанин.

Указано, что 55-летний правонарушитель ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений. У него имеются расстройства здоровья, мужчина проявляет агрессию и не дает объяснения своим действиям.

Проводится расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 297. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Тернополе мужчина облил краской памятник Степану Бандере, правоохранители установили силуэт вандала благодаря камерам и теперь просят помощи в поисках у громады.