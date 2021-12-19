Вчера, 18 декабря, на реке Южный Буг в пределах Николаевской области поймали рыбака, который незаконно ловил рыбу.

Об этом сообщается на странице Николаевского рыбоохранного патруля в Facebook.

Инцидент произошел вблизи Новой Одессы. Установили, что нарушитель ловил рыбу с берега спиннингом с оснасткой «убийца судака» и использовал запрещенное орудие — драч.

Таким образом он добыл 7 килограмм водных биоресурсов, среди которых — особи судака, леща и тарани. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 104 397 гривен.

— Использование запрещенных орудий лова наказывается административной ответственностью по части 4 статьи 85 КУоАП с начислением денежной компенсации за каждый незаконно добытый экземпляр водных биоресурсов, — прокомментировал начальник управления Евгений Мищенко.

Составлен протокол об административном правонарушении, запрещенные орудия ловли и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Ранее на Николаевщине поймали браконьеров, которые незаконно ловили рыбу сетками. Убытки, нанесенные водному хозяйству Украины, тогда составили свыше 10 тысяч гривен.