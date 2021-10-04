На Николаевщине поймали браконьеров, которые незаконно ловили рыбу сетками. Убытки, нанесенные водному хозяйству Украины, составили свыше 10 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского рыбоохранного патруля.

1 октября рыбаков выявили на реке Южный Буг, вблизи села Бугское Вознесенского района. Они уже успели сетками наловить 4 килограмма рыбы: 23 молодых карася, два сазана, три сома и одного окуня. Убытки составляют – 2 тысячи 295 гривен.

В тот же день, на реке Ингул, вблизи села Мешково-Погорелово Витовского района поймали рыбака с 23 килограммами рыбы. В сетки браконьера попались караси, сазаны, сом, щуки, толстолобы, лещи и белые амуры. Убытки составляют – 8 тысяч 7 гривен

На нарушителей составлено 2 протокола по части 4 статьи 85 КУоАП. Кроме того, за выходные, 2-3 октября, из водоемов Николаевской области рыбохрана изъяли 9 мисинових сетей.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области на Кинбурнской косе правоохранители разоблачили браконьеров, которые выловили 51 тысячу креветки и более 800 особей рыбы на общую сумму свыше 65 тысяч гривен.