Украинские производители кондитерской продукции — «Харьковская бисквитная фабрика», «Львовская мастерская шоколада» и «Гроздь» подписали контракты с известными местными компаниями по экспорту своей продукции в Саудовскую Аравию и другие страны региона Залива.

Как пишет Экономическая правда, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— МИД прилагает максимальные усилия для наращивания экспорта украинской пищевой продукции в страны Залива, которые рассматриваются украинскими производителями как перспективный рынок. Посольства Украины в этом регионе активизировали переговоры с местным бизнесом по поиску торговых партнеров украинским компаниям и отмечают, что украинская продукция имеет высокий потенциал на рынке. Мы активно формируем позитивный имидж украинской продукции и ее продвижение в этом регионе, — заявил министр.

Там добавили, что еще несколько украинских производителей кондитерской продукции находятся на завершающей стадии переговоров с импортерами и дистрибьюторами из Саудовской Аравии по подписанию контрактов.

Как сообщалось в сентябре, Ассоциация кондитеров утверждает, что в Украине продолжают снижаться объемы изготовления карамельной и шоколадной продукции.