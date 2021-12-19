Сегодня, 19 декабря, депутат Николаевского горсовета Дмитрий Иванов подарил городскому зоопарку прогулочный электромобиль.

Этим поделились на странице зверинца в Facebook.

Указано, что это самый дорогой подарок за всю 120-летнюю историю Николаевского зоопарка.

— Теперь в теплый период года наши посетители смогут проехать по экскурсионным маршрутам нашего зоопарка экологически безопасным транспортом. Мы искренне благодарим Дмитрия Степановича за такой замечательный подарок, — отметили в публикации.

Ранее сообщалось, что Николаевскому зоопарку не хватает сотрудников для обслуживания недавно построенного комплекса «Остров зверей». В связи с этим директор зоопарка Владимир Топчий направил обращение в горсовет о том, чтобы ему разрешили взять в штат еще 4 человека.