Сегодня, 19 декабря, депутат Николаевского горсовета Дмитрий Иванов подарил городскому зоопарку прогулочный электромобиль.
Этим поделились на странице зверинца в Facebook.
Указано, что это самый дорогой подарок за всю 120-летнюю историю Николаевского зоопарка.
— Теперь в теплый период года наши посетители смогут проехать по экскурсионным маршрутам нашего зоопарка экологически безопасным транспортом. Мы искренне благодарим Дмитрия Степановича за такой замечательный подарок, — отметили в публикации.
Ранее сообщалось, что Николаевскому зоопарку не хватает сотрудников для обслуживания недавно построенного комплекса «Остров зверей». В связи с этим директор зоопарка Владимир Топчий направил обращение в горсовет о том, чтобы ему разрешили взять в штат еще 4 человека.
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Сегодня, 19 декабря, депутат Николаевского горсовета Дмитрий Иванов подарил городскому зоопарку прогулочный электромобиль.
Этим поделились на странице зверинца в Facebook.
Указано, что это самый дорогой подарок за всю 120-летнюю историю Николаевского зоопарка.
— Теперь в теплый период года наши посетители смогут проехать по экскурсионным маршрутам нашего зоопарка экологически безопасным транспортом. Мы искренне благодарим Дмитрия Степановича за такой замечательный подарок, — отметили в публикации.
Ранее сообщалось, что Николаевскому зоопарку не хватает сотрудников для обслуживания недавно построенного комплекса «Остров зверей». В связи с этим директор зоопарка Владимир Топчий направил обращение в горсовет о том, чтобы ему разрешили взять в штат еще 4 человека.