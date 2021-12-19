Сегодня, 19 декабря, в Николаеве состоялся турнир по лазертагу, в котором поучаствовали 33 команды и почти 200 человек.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного.

Турнир на кубок Святого Николая организовали второй год подряд. Участие приняли 18 команд из разных районов области, а также 15 команд из Николаева, по 6 человек в каждой. Играли по олимпийской системе — на вылет, поединок длился семь минут.

— Система лазертаг, но точная копия боевого оружия, только безопасная на 100%. Это оружие АКС (автомат Калашникова складной, — прим.), снайперская винтовка Драгунова и пулемет Калашникова, — рассказал главный судья соревнований Владимир Минаков.

Он объяснил, что лазертаг — это командная игра, предсказать победителя почти невозможно.

— Как показали прошлые турниры, побеждали дружественные команды, а не те, которые умеют работать с оружием. Здесь побеждает именно команда, — считает Владимир Минаков.

По результатам соревнований победила команда Николаевского областного Центра национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи «Компас». Второе место заняла команда Бугской общины «Укроп», третье — команда Галицыновской общеобразовательной школы.

Ранее сообщалось, что в селе Мешково-Погорелово под Николаевом прошли всеукраинские соревнования по велокроссу.