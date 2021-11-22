В селе Мешково-Погорелово под Николаевом прошли всеукраинские соревнования по велокроссу.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

Один из организаторов соревнований Александр Садовский рассказал, что велотрасса в Мешково-Погорелово уже второй раз собирает спортсменов со всей страны.

Николаевский этап — заключительный в розыгрыше Кубка. Предыдущие этапы проходили в Знаменке, Светловодске и Харькове.

Николаевщина выставила на гонку 40 спортсменов. Конкуренцию им составили велогонщики из Полтавской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. В целом было около 100 участников в разных возрастных категориях.

Трасса была хоть и не длинной, но достаточно сложной. Ее прохождение занимает, в среднем, около 5 минут.

Среди мужчин первым пришел к финишу харьковчанин Валентин Кабашный, а среди юниорок первенство досталось Дарье Мищенко из Николаева.

Кубок, проходивший в Николаевской области, завершил этот сезон. Теперь спортсменов ждут тренировки и подготовка к новым соревнования.

Напомним, летом в Николаеве прошел крупнейший велофестиваль юга Украины «МиКолесо». Около полутора тысячи участников преодолели 12 километров пути от Соборной площади до общественного пространства *8 ПРИЧАЛ.