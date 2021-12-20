В Нидерландах людям продавали около 10 видов радиоактивных аксессуаров, обещая, что они могут защитить от якобы негативного влияния 5G. Теперь эти товары там запрещены.

Об этом сообщило Управление по вопросам ядерной безопасности и радиационной защите Нидерландов, передает hromadske.

Речь идет об аксессуарах, которые якобы излучают отрицательные ионы. Однако выяснилось, что они на самом деле склонны к ионизирующему излучению, то есть радиации.

Дозы излучения от этих продуктов невелики, потому и риск для здоровья тоже незначителен. Но нидерландский регулятор не исключает долгосрочного вреда для здоровья, если носить эти изделия постоянно.

Среди аксессуаров были маски, браслеты, колье и кулоны. Однако в Нидерландах не исключают, что на рынке могут находиться и другие вредные аксессуары. Следовательно, людей предупредили, что не стоит покупать какие-либо изделия, на которых написано об «излучении негативных ионов».

Напомним, два крупнейших оператора мобильной связи в Соединенных Штатах отложили запуск сети 5G из-за опасений американского авиационного регулятора, что этот диапазон может представлять потенциальную угрозу безопасности самолетов.