В Лондоне на 89-м году жизни скончался архитектор Ричард Роджерс, он спроектировал Центр Помпиду в Париже и Купол тысячелетия в Лондоне, а также считается одним из основателей стиля hi-tech.

Об этом сообщает The Guardian, пишет TheBabel.

Роджерс скончался дома вечером 18 декабря. От чего именно — неизвестно. Архитектор получил ряд наград за свои проекты, в том числе Притцкеровскую премию 2007 года, и является одним из пионеров архитектурного движения «хай-тек», которое отличается конструкциями из промышленных материалов (стекло и сталь).

Роджерс спроектировал для Парижа Центр Помпиду, который открыли в 1977 году. Это здание стало манифестом нового стиля и определило стиль Роджерса, в котором большинство инженерных систем были выведены в экстерьер, оставляя свободными интерьер и внутренние помещения. Сегодня Центр Помпиду считается достопримечательностью, хотя критики отнеслись к дизайну «наизнанку» настороженно.

Среди других известных проектов Роджерса — Европейский суд по правам человека в Страсбурге и Всемирный торговый центр 3 в Нью-Йорке, а также терминалы международных аэропортов в Мадриде и лондонском Хитроу. Кроме этого, архитектор изменил облик Лондона Куполом тысячелетия и зданием Cheesegrater.

Напомним, в Китае объявили конкурс на 10 самых уродливых зданий страны.