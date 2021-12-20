В США у женщины начались роды прямо в электромобиле Tesla. Не имея возможности дальше вести машину, ее управление доверили автопилоту.

Об этом пишет The Guardian, сообщает TheBabel.

Инцидент произошел в сентябре, когда 33-летняя жительница штата Филадельфия Йиран Шерри и ее 34-летний муж Китинг Шерри везли своего трехлетнего сына в детский сад. Во время поездки у женщины отошли воды, но в этот момент машина остановилась в пробке.

Китинг Шерри включил автопилот и установил в навигационной системы машины маршрут к больнице. После этого он взял жену за руку и оказывал ей поддержку.

Йиран Шерри рассказала, что решение о том, стоит ли ждать, пока они сами доедут до больницы, было «мучительным». Однако, по ее словам, она все время смотрела на предполагаемое время их прибытия и видела, что трафик почти не движется.

В итоге женщина родила девочку до прибытия в больницу. Педиатры констатировали, что ребенок родился здоровым. По словам Йиран, уже в больнице медсестры заходили в ее палату, чтобы увидеть «Tesla-ребенка».

Напомним, американский производитель электромобилей Tesla сообщил Корпорации фондовых бирж США об официальном переезде из штата Калифорния в штат Техас.