Статую генерала Ли, командующего армии южан во время Гражданской войны в США, снесли, а в постаменте обнаружили то, что может оказаться капсулой времени.

Об этом пишет Вокруг света Украина.

Конную статую демонтировали в сентябре 2021 года. Ли, как и все генералы Конфедерации, поддерживал рабство; после массовых протестов власти Вирджинии решили, что его память больше не стоит увековечивать памятником.

О том, что в постаменте статуи заложена капсула времени, известно из исторических записей. В ней должно содержаться примерно 60 объектов, в основном связанных с историей Конфедерации. Жители Ричмонда из поколения в поколение передают легенду о том, что в тайнике спрятана редкая фотография Авраама Линкольна в гробу.

Когда статую Роберта Ли в Ричмонде убрали с постамента, поиски капсулы времени ничего не дали. Однако теперь рабочие начали распиливать сам гранитный постамент, и на срезе обнаружилась свинцовая пластина, которая закрывает отверстие в граните. В этом отверстии, возможно, спрятана коробка.

Однако применить обычные строительные инструменты типа кувалды исследователи не могут, чтобы не повредить саму коробку, поскольку ее расположение неизвестно. Поэтому кусок гранита весом примерно 700 кг доставили в центр консервации исторических артефактов.

Теперь гранит аккуратно распилят на две части, а затем пропустят через рентгеновский аппарат, чтобы точно определить ориентацию коробки и местонахождение ее крышки.

Напомним, скульптор Александр Ридный изготовит дизайн монумента в честь покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.