Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что переход приходов от Московского патриархата к ПЦУ замедлился из-за «юридической борьбы» в судах.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

— Происходит определенное давление, сейчас юридическая борьба в судах. Хотя мы практически на 100% выигрываем все судебные иски со стороны Московского патриархата. Они пытаются обжаловать. Но если община решила, никакой суд никогда не сможет запретить или отменить решение этой общины. Если она хочет быть в украинской церкви, она имеет это право согласно Конституции, украинским законам, — сказал Епифаний.

Глава ПЦУ также ответил на вопрос верующего, который спросил, в какую церковь ходить, если в его городе две церкви Московского патриархата и одна греко-католическая.

— Это проблема в целом восточной Украины, есть много тех, которые хотят посещать храм ПЦУ, но, к сожалению, их нет в той местности. И они вынуждены посещать храмы РПЦ. Это со временем изменится. Ибо община меняет. Нужно сплачиваться. Нужно делать все зависимое от общества для того, чтобы двигаться в направлении перехода, — добавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Насчет механизма перехода он отметил, что каждая община определяется самостоятельно, принимает решение, собирается на общее собрание. Если есть две трети голосов, то решение считается действующим.

— Тогда готовятся соответствующие документы в областную администрацию, в которой происходит перерегистрация. Есть соответствующие брошюры, есть соответствующие рекомендации в интернете, как это юридически правильно можно воплотить в жизнь, — объяснил Епифаний.

Напомним, в сентябре Православная церковь Украины запустила мобильное приложение «Моя церковь», в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и початиться со священником.