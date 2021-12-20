Сельский священнослужитель из Молдовы принципиально не отпевает умерших, которые вакцинировались против коронавируса.

Об этом информирует Publika.

Сразу несколько семей рассказали журналистам, что священник Олег Морару запретил хоронить по обряду их родственников, если они успели получить хотя бы одну прививку.

— Священник против вакцины. Считает, что это чертовщина и всё, не хочет отпевать. Тех, кто не ходит в церковь, тоже, — говорит свидетель.

Фанатичный священнослужитель свои мотивы объясняет таким образом.

— Я не буду хоронить и тех, кто не ходит в церковь, раз они верят в эти вакцины. Я буду отвечать за свою паству, — заявил Олег Морару.

В Молдавской митрополии РПЦ не отвечают на звонки и не дают комментарии по поводу своего подопечного.

Как сообщалось, группа противников вакцинации наведалась в городскую детскую больницу №2 в Николаеве, чтобы проверить прививают ли там детей от COVID-19.