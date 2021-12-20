В Николаевской области по состоянию на 20 декабря выявлено 89 новых подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выздоровели 99 пациентов, умерли 5 больных.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
Из всех 113 929 (+89) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии заболевание COVID-19 установлено у 2 955 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Отметим, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2536 человек, а умерли — 157. Выздоровели за вчера 6690 человек.
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В Николаевской области по состоянию на 20 декабря выявлено 89 новых подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выздоровели 99 пациентов, умерли 5 больных.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
Из всех 113 929 (+89) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии заболевание COVID-19 установлено у 2 955 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Отметим, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2536 человек, а умерли — 157. Выздоровели за вчера 6690 человек.