В Николаевской области по состоянию на 20 декабря выявлено 89 новых подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выздоровели 99 пациентов, умерли 5 больных.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

Из всех 113 929 (+89) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68020 (+47);

Первомайск – 6536 (+23);

Южноукраинск – 3647;

Вознесенск – 2601;

Очаков – 1829 (+3).

На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии заболевание COVID-19 установлено у 2 955 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2536 человек, а умерли — 157. Выздоровели за вчера 6690 человек.