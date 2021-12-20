В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2536 человек, а умерли — 157. Выздоровели за вчера 6690 человек.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
За сутки госпитализировали 1 241 человека, летальных случаев — 157; выздоровели — 6690 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР — 10 987 человек, методом ИФА — 1690, экспресс-тестами — 14235.
Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (497), Волынской области (170), Харьковской области (133).
За все время пандемии в Украине:
18 декабря в стране было обнаружено 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.
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Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
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В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2536 человек, а умерли — 157. Выздоровели за вчера 6690 человек.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
За сутки госпитализировали 1 241 человека, летальных случаев — 157; выздоровели — 6690 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР — 10 987 человек, методом ИФА — 1690, экспресс-тестами — 14235.
Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (497), Волынской области (170), Харьковской области (133).
За все время пандемии в Украине:
18 декабря в стране было обнаружено 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.