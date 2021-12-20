В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2536 человек, а умерли — 157. Выздоровели за вчера 6690 человек.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

За сутки госпитализировали 1 241 человека, летальных случаев — 157; выздоровели — 6690 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР — 10 987 человек, методом ИФА — 1690, экспресс-тестами — 14235.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (497), Волынской области (170), Харьковской области (133).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 610 687 человек;

выздоровели - 3 338 555 человек;

летальных случаев - 93 262.

18 декабря в стране было обнаружено 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.