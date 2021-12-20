Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний расхвалил закон о военных священниках и подчеркнул, что священникам Российской православной церкви в Украине нельзя служить капелланами.
Свою позицию он изложил в разговоре с «Радио Свобода».
Митрополит акцентировал, что российские священники запятнали себя поддержкой оккупантов, а поэтому не могут помогать на фронте.
— Есть масса примеров. Можно найти это в открытом доступе, в интернете, как они, начиная с 2014 года, благословляли вожаков, благословляли тех, кто уничтожал наших военных, — отметил Епифаний.
В качестве примера он привел протоиерея РПЦвУ Сергей Халюту, который освящал знамена российского флота в оккупированном Крыму.
— Таких случаев очень и очень много. И потому не место российским священникам в украинской армии во время войны, реальной войны, которая происходит. Есть очень много примеров того, как эти священники в свое время работали на агрессора, на оккупанта, — заключил митрополит.
Ранее сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что переход приходов от Московского патриархата к ПЦУ замедлился из-за «юридической борьбы» в судах.
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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний расхвалил закон о военных священниках и подчеркнул, что священникам Российской православной церкви в Украине нельзя служить капелланами.
Свою позицию он изложил в разговоре с «Радио Свобода».
Митрополит акцентировал, что российские священники запятнали себя поддержкой оккупантов, а поэтому не могут помогать на фронте.
— Есть масса примеров. Можно найти это в открытом доступе, в интернете, как они, начиная с 2014 года, благословляли вожаков, благословляли тех, кто уничтожал наших военных, — отметил Епифаний.
В качестве примера он привел протоиерея РПЦвУ Сергей Халюту, который освящал знамена российского флота в оккупированном Крыму.
— Таких случаев очень и очень много. И потому не место российским священникам в украинской армии во время войны, реальной войны, которая происходит. Есть очень много примеров того, как эти священники в свое время работали на агрессора, на оккупанта, — заключил митрополит.
Ранее сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что переход приходов от Московского патриархата к ПЦУ замедлился из-за «юридической борьбы» в судах.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак