Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний расхвалил закон о военных священниках и подчеркнул, что священникам Российской православной церкви в Украине нельзя служить капелланами.

Свою позицию он изложил в разговоре с «Радио Свобода».

Митрополит акцентировал, что российские священники запятнали себя поддержкой оккупантов, а поэтому не могут помогать на фронте.

— Есть масса примеров. Можно найти это в открытом доступе, в интернете, как они, начиная с 2014 года, благословляли вожаков, благословляли тех, кто уничтожал наших военных, — отметил Епифаний.

В качестве примера он привел протоиерея РПЦвУ Сергей Халюту, который освящал знамена российского флота в оккупированном Крыму.

— Таких случаев очень и очень много. И потому не место российским священникам в украинской армии во время войны, реальной войны, которая происходит. Есть очень много примеров того, как эти священники в свое время работали на агрессора, на оккупанта, — заключил митрополит.

Ранее сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что переход приходов от Московского патриархата к ПЦУ замедлился из-за «юридической борьбы» в судах.