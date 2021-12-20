Жильцы дома по адресу Мостостроителей, 18 в Николаеве пожаловались на рекламный баннер магазина «Апельсин», который установили на фасаде новостроя.

Об этом редакции НикВести сообщил николаевец Никита Скворцов.

— Магазин «Апельсин» уже в который раз пытается засрать фасад дома своей рекламой. Урдство. Раньше такое было уже по улице Адмиральская, а сейчас добрались до жилого дома, новостройки, на Мостостроителей, 18. Снимать конструкцию отказываются, – говорит Никита Скворцов.

Он добавил, что в прошлом году жильцы дома проголосовали за то, чтобы запретить размещение какой-либо рекламы на фасаде дома, чтобы не портить его внешний вид.

Жильцы сообщают, что собственник помещения отказался демонтировать рекламный баннер магазина.

— Собственник. Настаивает на том, что это его стена и требует общего собрания, чтобы получит разрешене на размещение рекламы, – говорят жильцы.

В то же время, в общем чате жильцы дома устроили опрос, чтобы узнать кто поддерживает установку рекламного баннера, а кто выступает против. Результат опроса показал, что 97% (59 человек) поддерживают демонтаж рекламы из фасада дома и только 3% (2 человека) выступили против этого.

Напомним, что в Николаеве вдоль Центрального проспекта от улицы Соборной до Херсонского шоссе очистили от рекламы столбы наружного освещения.