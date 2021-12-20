Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Фёдорова заявила, что ее больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19.

Эту информацию она опубликовала в Facebook, попросив николаевцев забрать своих родственников «куда скажет облздрав».

Указывается, что медучреждение не подали как «ковидное», поэтому Нацслужба здоровья Украины отказала в заключении договоров.

Предлагаем текст заявления.

— Внимание! С 1 января нашу больницу закрывают. Прошу вмешательства СМИ, Офиса Президента и СНБО! Нас МОЗ приказал уничтожить! Больницу не подали как «ковидную», НСЗУ отказал в заключении договоров. Прошу всех родственников больных забирать своих пациентов куда скажет облздрав. Нам не сообщают, куда переводить. С 1 января больница закрыта для ковидных пациентов, благодаря МОЗ, ОГА, Замазеевой и НСЗУ. Все вопросы по пациентам — к ним! — указала Светлана Фёдорова.

Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.