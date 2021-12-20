В Департаменте по предоставлению административных услуг Николаевского горсовета объяснили, как будут принимать посетителей в новогодние праздники.

Об этом написали на странице департамента в Facebook.

Так, с 25 по 27 декабря у сотрудников ЦНАПа будут выходные. 28-30 декабря учреждение будет работать с 9:00 до 17:00, 29 декабря с 17:00 до 20:00 будет доступно только консультирование.

24 и 31 декабря ЦНАП будет принимать клиентов с 9:00 до 16:00, 1-3 января — выходные дни. График работы 4-5 января — с 9:00 до 17:00, при этом 5 января с 17:00 до 20:00 — в режиме консультирования. 6 января работники ЦНАПа смогут обслуживать николаевцев с 9:00 до 16:00, 7-9 января они снова уйдут на выходные, а с 10 января Департамент по предоставлению административных услуг будет работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что структурные подразделения Николаевского городского совета активизировали отработку заявлений и обращений горожан.