Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».
Об этом пишет Reuters.
— Штамм «Омикрон» не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а поэтому глупо сидеть, сложа руки, — сказала Сумья Сваминатан.
В связи с чем, по словам главного научного сотрудника организации, программы бустерной вакцинации, что «разворачиваются во многих странах», должны быть нацелены в первую очередь на людей со слабой иммунной системой,
Она отметила, что «в ВОЗ не верят, что все вакцины станут полностью неэффективными» против штамма «Омикрон».
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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».
Об этом пишет Reuters.
— Штамм «Омикрон» не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а поэтому глупо сидеть, сложа руки, — сказала Сумья Сваминатан.
В связи с чем, по словам главного научного сотрудника организации, программы бустерной вакцинации, что «разворачиваются во многих странах», должны быть нацелены в первую очередь на людей со слабой иммунной системой,
Она отметила, что «в ВОЗ не верят, что все вакцины станут полностью неэффективными» против штамма «Омикрон».
Напомним, 18 декабря в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
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|
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