Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».

Об этом пишет Reuters.

— Штамм «Омикрон» не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а поэтому глупо сидеть, сложа руки, — сказала Сумья Сваминатан.

В связи с чем, по словам главного научного сотрудника организации, программы бустерной вакцинации, что «разворачиваются во многих странах», должны быть нацелены в первую очередь на людей со слабой иммунной системой,

Она отметила, что «в ВОЗ не верят, что все вакцины станут полностью неэффективными» против штамма «Омикрон».

Напомним, 18 декабря в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения