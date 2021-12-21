Компания-оператор АЭС «Фукусима-1» представила Комиссии по ядерному регулированию Японии план сброса отработанной воды в море.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на японские СМИ.

Речь идет об огромных объемах воды, которая используются для охлаждения расплавленного ядерного топлива. Затем она обрабатывается с целью удаления большинства радиоактивных материалов и помещается на хранение в контейнеры на территории АЭС.

«В соответствии с политикой правительства компания-оператор АЭС «Токио Дэнреку» планирует начать сброс обработанной воды в море в начале 2023 года. Воду планируется сбрасывать примерно в километре от АЭС. Перед этим компания планирует разбавить обработанную воду, чтобы концентрация содержащегося в ней трития была ниже установленных государством предельных норм», — говорится в сообщении.

Помимо того, перед компанией стоит сложная задача — уменьшить обеспокоенность местных жителей по поводу сброса воды.

Напомним, в марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое повлекло за собой цунами. Гигантская волна накрыла АЭС «Фукусима-1», что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В марте 2021 года в Японии произошло землетрясение силой 7,2 балла. В связи с этим было приостановлено движение скоростных поездов.