В результате сброса неочищенных стоков коммунальное предприятие «Очаков-сервис» нанесен ущерб в сумме 318,6 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа.

Экоинспекторы провели внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов Коммунальным предприятием Очаковского городского совета «Очаков-сервис город -сервис».

– По результатам лабораторных исследований установлено превышение разрешенной к сбросу концентрации загрязняющих веществ по азоту аммонийному, нитритам, нитратам, фосфатам, железу общему, сульфатам, химическому и биологическому потреблению кислорода, что является нарушением пункта 4 статьи 44 Водного Кодекса Украины. Ответственность за указанное нарушение предусмотрена статьями 110 Водного Кодекса Украины, – говорится в сообщении.

В результате государству нанесен ущерб на общую сумму 318 тысяч 632,03 гривен. С целью возмещения ущерба предприятию направлена претензия.

– В случае неполучения ответа на претензию или документа, подтверждающего возмещение государству причиненного ущерба в месячный срок со дня получения претензии, Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) обратится в суд с соответствующим иском, – сообщили в экоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области КП «Ольшанское» за сброс сточных вод в реку Южный Буг нанесло должно уплатить ущерб окружающей среде на сумму более 170 тысяч гривен.