В Николаевской области КП «Ольшанское» за сброс сточных вод в реку Южный Буг нанесло должно уплатить ущерб окружающей среде на сумму более 170 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Так, во время проверки соблюдения требований природоохранного законодательства Коммунальным предприятием «Ольшанское» установлено, что канализационно-насосные станции на объектах предприятия не работают, а очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

–Фактически сброс сточных вод в реку Южный Буг осуществляется без какой-либо механической или биологической очистки, что являющейся нарушением статьи 35 Закона Украины «Об охране земель», статей 44 и 70 Водного кодекса Украины, – говорится в сообщении.

Также экологами отобраны пробы воды в реке Южный Буг непосредственно в месте сброса обратных вод с очистных сооружений канализации и на расстоянии 500 метров выше и ниже места сброса. Зафиксировано превышение разрешенной к сбросу концентрации загрязняющих веществ по азоту аммонийному, фосфатам, железу общему, сульфатам, хлоридам, нитритам, нефтепродуктам и другим. Кроме того, установлено превышение объема фактического сброса загрязняющих веществ, установленном разрешением.

– Таким образом, в результате нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов, окружающей среде причинен ущерб в сумме 170 тысяч 73,90 гривен. С целью возмещения ущерба, руководству предприятия направлена претензия, ответственные лица привлечены к административной ответственности, – отметили в экоиспекции.

Напомним, что жители Первомайска обеспокоены тем, что содержание очистных сооружений в селе Конецполь попадает в Южный Буг.

Ранее сообщалось, что в селе Конецполь на Николаевщине коммунальное предприятие «Кодыма» сливает в Южный Буг нечистоты с временних очистных сооружений.