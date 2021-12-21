Депутат Татьяна Демченко считает, что в Николаевском областном совете рассматривают вопросы закрытия школ, интернатов, медучреждений и совсем не интересуются вопросами строительства и развития судостроения.

Об этом она заявила на заседании сессии во вторник, 21 декабря, передают НикВести.

Во время утверждения программы экономического и социального развития Николаевской области на 2022 год, Татьяна Демченко выступила перед присутствующими. Она подчеркнула, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким и глава облсовета Анна Замазеева должны отчитаться перед депутатами и жителями области о результативности работы за прошедший год. Татьяна Демченко призвала руководство области выступить перед людьми, которых волнуют вопросы медицины, децентрализации и дорог.

— Уважаемые коллеги! Мы с вами только закрываем. В этом году мы с вами успешно закрыли два детских санатория «Дубки» и «Южный». Мы закрыли интернаты. Спасибо, что поддержали и сняли с рассмотрения вопрос закрытия интерната №3 и интерната в Вознесенске. Но прошу не рассматривать вопрос закрытия интерната во Владимировке Казанковского района, — подчеркнула она.

Напомним, что на сегодняшней сессии Николаевского областного совета депутаты заслушают отчет начальника облздрава Максима Безносенко, который должен рассказать об итогах проверки Министерства охраны здоровья в николаевских больницах.