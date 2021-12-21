На сегодняшней сессии Николаевского областного совета депутаты заслушают отчет начальника облздрава Максима Безносенко, который должен рассказать об итогах проверки Министерства охраны здоровья в николаевских больницах.

Данный вопрос инициировал депутат Александр Мосин, его предложение поддержали 48 депутатов, передают НикВести.

— В медучреждениях области с 11 по 12 ноября провели проверку организации и качества предоставления медицинских услуг больным на COVID-19. Считаю необходимым заслушать начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максима Безносенко на этом пленарном заседании. Мы слышали много вопросов и спекуляций по результатам этой проверки. Нужно заслушать отчет и по его итогам принимать какие-то решения, — указал Александр Мосин.

Отчет заслушают после принятия областного бюджета на 2022 год.

Ранее Светлана Фёдорова заявила, что ее больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19. Эту информацию она опубликовала в Facebook, попросив николаевцев забрать своих родственников «куда скажет облздрав».

Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.