В Николаеве мокрый снег и снижение температуры привело к оледенению дорожного полотна. Сотрудники КП «ЭЛУ автодорог» посыпают дороги реагентом.
По информации КП «ЭЛУ автодорог», посыпка реагентом осуществляется прежде всего по основным магистралям города, мостам, спускам и подъемам.
— Уважаемые участники дорожного движения, будьте очень осторожны и внимательны, — предупреждают коммунальщики.
Как сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре, до конца суток 21 декабря и в течение 22 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Напомним, что во вторник, 21 декабря, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах местами снег с гололедицей. Водителей просят быть внимательными.
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В Николаеве мокрый снег и снижение температуры привело к оледенению дорожного полотна. Сотрудники КП «ЭЛУ автодорог» посыпают дороги реагентом.
По информации КП «ЭЛУ автодорог», посыпка реагентом осуществляется прежде всего по основным магистралям города, мостам, спускам и подъемам.
— Уважаемые участники дорожного движения, будьте очень осторожны и внимательны, — предупреждают коммунальщики.
Как сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре, до конца суток 21 декабря и в течение 22 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Напомним, что во вторник, 21 декабря, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах местами снег с гололедицей. Водителей просят быть внимательными.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
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