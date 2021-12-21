В Николаеве мокрый снег и снижение температуры привело к оледенению дорожного полотна. Сотрудники КП «ЭЛУ автодорог» посыпают дороги реагентом.

По информации КП «ЭЛУ автодорог», посыпка реагентом осуществляется прежде всего по основным магистралям города, мостам, спускам и подъемам.

— Уважаемые участники дорожного движения, будьте очень осторожны и внимательны, — предупреждают коммунальщики.

Как сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре, до конца суток 21 декабря и в течение 22 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, что во вторник, 21 декабря, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах местами снег с гололедицей. Водителей просят быть внимательными.