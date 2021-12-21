Специальные мобильные группы спасателей выехали на автодороги в Вознесенском районе района и на трассе М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» для мониторинга ситуации в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Во время мониторинга обнаружено, что вблизи села Себино Константиновской территориальной общины Николаевского района автомобиль Daewoo Lanos вылетел в кювет и застрял между деревьями. Спасатели с помощью бензопилы высвободили транспортное средство и, используя трос, вытащили автомобиль на проезжую часть, чтобы водитель смог продолжить движение.

— Следите за прогнозами синоптиков. В случае ухудшения погодных условий воздержитесь от дальних путешествий или укомплектуйте автомобиль необходимыми вещами, которые могут понадобиться в случае возникновения нештатной ситуации, — обратились в ГСЧС к жителям Николаевской области.

Как сообщалось, на трассе «Ровно — Луцк» возле поворота в село Грабов произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей.

Из-за непогоды на автодорогах Николаевщины дежурят мобильные группы спасателей

Специальные мобильные группы спасателей выехали на автодороги в Вознесенском районе района и на трассе М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» для мониторинга ситуации в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Во время мониторинга обнаружено, что вблизи села Себино Константиновской территориальной общины Николаевского района автомобиль Daewoo Lanos вылетел в кювет и застрял между деревьями. Спасатели с помощью бензопилы высвободили транспортное средство и, используя трос, вытащили автомобиль на проезжую часть, чтобы водитель смог продолжить движение.