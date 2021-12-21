На трассе «Ровно — Луцк» возле поворота в село Грабов произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей.

Об этом сообщает Rivne Media.

— Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством, двигавшимся впереди. Соответственно, они совершили инерционные столкновения между собой, — рассказала пресс-секретарь Управления патрульной полиции Ровенской области Натальи Китюк.

Водители рассказали, что ехали медленно, поскольку дорога была очень скользкой. Инспекторы составили протокол по статье 124 КУоАП, а также будут составлять акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание дороги.

О жертвах в полиции не сообщают.

Напомним, в начале года в США на северо-востоке Техаса из-за обледенения шоссе произошло масштабное ДТП с участием легковых и грузовых авто — в аварию попали свыше 100 автомобилей.