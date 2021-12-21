На трассе «Ровно — Луцк» возле поворота в село Грабов произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей.
Об этом сообщает Rivne Media.
— Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством, двигавшимся впереди. Соответственно, они совершили инерционные столкновения между собой, — рассказала пресс-секретарь Управления патрульной полиции Ровенской области Натальи Китюк.
Водители рассказали, что ехали медленно, поскольку дорога была очень скользкой. Инспекторы составили протокол по статье 124 КУоАП, а также будут составлять акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание дороги.
О жертвах в полиции не сообщают.
Напомним, в начале года в США на северо-востоке Техаса из-за обледенения шоссе произошло масштабное ДТП с участием легковых и грузовых авто — в аварию попали свыше 100 автомобилей.
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На трассе «Ровно — Луцк» возле поворота в село Грабов произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей.
Об этом сообщает Rivne Media.
— Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством, двигавшимся впереди. Соответственно, они совершили инерционные столкновения между собой, — рассказала пресс-секретарь Управления патрульной полиции Ровенской области Натальи Китюк.
Водители рассказали, что ехали медленно, поскольку дорога была очень скользкой. Инспекторы составили протокол по статье 124 КУоАП, а также будут составлять акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание дороги.
О жертвах в полиции не сообщают.
Напомним, в начале года в США на северо-востоке Техаса из-за обледенения шоссе произошло масштабное ДТП с участием легковых и грузовых авто — в аварию попали свыше 100 автомобилей.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак