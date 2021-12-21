Полиция Бердянска разыскивает «минера», который заявил, что заложил взрывчатку в 11 школах города и начать вымогать сто тысяч гривен во избежание жертв.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Начиная с 20 декабря, правоохранители стали получать сообщения о заложенной взрывчатке в школах. В начале речь шла о трех школах, потом количество заминированных образовательных учреждений выросло до 11.

Злоумышленник также потребовал по телефону фиксированную сумму денег для предотвращения детонации.

Взрывотехники с кинологическими службами проверили несколько адресов и в четырех школах не нашли ничего. Учеников всех школ эвакуировали, правоохранители продолжают прочесывать оставшиеся школы с прилегающими территориями.

Напомним, этой зимой в полиции рассказали, что сообщения о минировании школ в Николаеве оказались ложными.