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Полиция Бердянска разыскивает «минера», который заявил, что заложил взрывчатку в 11 школах города и начать вымогать сто тысяч гривен во избежание жертв.
Об этом сообщили в полиции Запорожской области.
Начиная с 20 декабря, правоохранители стали получать сообщения о заложенной взрывчатке в школах. В начале речь шла о трех школах, потом количество заминированных образовательных учреждений выросло до 11.
Злоумышленник также потребовал по телефону фиксированную сумму денег для предотвращения детонации.
Взрывотехники с кинологическими службами проверили несколько адресов и в четырех школах не нашли ничего. Учеников всех школ эвакуировали, правоохранители продолжают прочесывать оставшиеся школы с прилегающими территориями.
Напомним, этой зимой в полиции рассказали, что сообщения о минировании школ в Николаеве оказались ложными.
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Полиция Бердянска разыскивает «минера», который заявил, что заложил взрывчатку в 11 школах города и начать вымогать сто тысяч гривен во избежание жертв.
Об этом сообщили в полиции Запорожской области.
Начиная с 20 декабря, правоохранители стали получать сообщения о заложенной взрывчатке в школах. В начале речь шла о трех школах, потом количество заминированных образовательных учреждений выросло до 11.
Злоумышленник также потребовал по телефону фиксированную сумму денег для предотвращения детонации.
Взрывотехники с кинологическими службами проверили несколько адресов и в четырех школах не нашли ничего. Учеников всех школ эвакуировали, правоохранители продолжают прочесывать оставшиеся школы с прилегающими территориями.
Напомним, этой зимой в полиции рассказали, что сообщения о минировании школ в Николаеве оказались ложными.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак