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Сегодня, 21 декабря, в микрорайоне Казарского в Николаеве временно отключили водоснабжение.
Об этом уведомляют на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.
Указано, что на участке по улице Электронная, 39 проводят аварийно-ремонтные работы. В связи с этим водоснабжение в микрорайоне Казарского временно прекращено до 17:00.
Напомним, 1 ноября в центре Николаева коммунальщики также проводили аварийно-ремонтные работы на водопроводной сети.
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Сегодня, 21 декабря, в микрорайоне Казарского в Николаеве временно отключили водоснабжение.
Об этом уведомляют на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.
Указано, что на участке по улице Электронная, 39 проводят аварийно-ремонтные работы. В связи с этим водоснабжение в микрорайоне Казарского временно прекращено до 17:00.
Напомним, 1 ноября в центре Николаева коммунальщики также проводили аварийно-ремонтные работы на водопроводной сети.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак