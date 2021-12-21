Сегодня, 21 декабря, в микрорайоне Казарского в Николаеве временно отключили водоснабжение.

Об этом уведомляют на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.

Указано, что на участке по улице Электронная, 39 проводят аварийно-ремонтные работы. В связи с этим водоснабжение в микрорайоне Казарского временно прекращено до 17:00.

Напомним, 1 ноября в центре Николаева коммунальщики также проводили аварийно-ремонтные работы на водопроводной сети.