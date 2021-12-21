Немецкий Институт Роберта Коха повысил оценку риска заражения коронавирусом, учитывая стремительное распространение штамма «Омикрон».

Об этом RKI сообщил на своем сайте.

— Риск заражения для групп населения в Германии оценивается следующим образом: как очень высокий для невакцинированных; высокий для выздоровевших и вакцинированных людей с базовой иммунизацией (2 вакцинации); умеренный для вакцинированных лиц с ревакцинацией (3 вакцинации), — говорится в сообщении.

В то же время ученые предостерегают о вероятном внезапном увеличении количества случаев инфицирования и риске перегрузки системы здравоохранения и другой критической инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что целью усилий в Германии является существенное уменьшение количества инфекций, чтобы замедлить динамику распространения варианта Омикрон, минимизировать серьезные случаи заболевания и смертность и разгрузить систему здравоохранения. Важной целью также является избежание последствий, которые могут возникнуть даже после легкого течения заболевания и «которые невозможно предумотреть».

В Институте призывают граждан радикально сократить контакты, а тех, кто еще колеблется по поводу вакцинации, — иммунизироваться.

Для тех, кто не желает добровольно ограничивать свои встречи с другими людьми, с 28 декабря это станет обязанностью: во вторник руководители федерального и земельных правительств будут совещаться по поводу новых ограничений, которые должны затронуть и вакцинированных. Предполагается, что для вакцинированных будет предусмотрена возможность встречаться группами до 10 человек, для невакцинированных — одно домохозяйство и 2 человека. Все массовые мероприятия будут отменены, клубы и дискотеки — закрыты.

Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».