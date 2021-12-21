Режим Северной Кореи заставляет жителей соблюдать 11-дневный траур по случаю 10-й годовщины кончины отца Ким Чен Ына и бывшего правителя страны Ким Чен Ира.

Об этом информирует Radio Free Asia.

В КНДР траур по умершим членам семейства Кимов проводится каждый год. К примеру, поминовение Ким Ир Сена длится неделю. А смерть Ким Чен Ира произошла 10 лет назад, поэтому траур длится больше 10 лет.

В этот период всем гражданам Северной Кореи запрещается публично показывать любые эмоции, помимо торжественной скорби.

— В период траура мы не должны употреблять алкоголь, смеяться или заниматься досугом, — тайно рассказал один из рядовых корейцев.

А в непосредственно день смерти жителям КНДР запрещается даже выходить в магазин.

— В прошлом многие люди, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии опьянения во время траура, арестовывались и рассматривались как идеологические преступники. Их увезли и больше никогда не видели, — припомнил еще один собеседник Radio Free Asia.

Корейцам, у которых день рождения выпадает на день траура, запрещено отмечать его каким-либо образом.

— Даже если член вашей семьи умирает во время траура, вам не разрешается громко кричать, а тело должно быть вынесено после того, как траур закончился, — отметил источник репортеров.

Местная полиция попросила у идеологически сознательных людей сообщать о тех, кто недостаточно грустит из-за смерти отца Ким Чен Ына.

— С первого дня декабря у них будет особая обязанность — расправляться с теми, кто наносит вред настроению коллективного траура, — объяснил журналистам человек, пожелавший остаться анонимным.

Ранее сообщалось, Северная Корея продолжает проводить публичные казни, но теперь работает над тем, чтобы сделать их невидимыми для внешнего мира.