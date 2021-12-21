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Правительство Швеции заявило об ужесточении карантинных ограничений. В стране ухудшается COVID-ситуация.
Об этом пишет The Guardian.
Отныне в стране будут призывать всех сотрудников к дистанционной работе, если это возможно. Также правительство вводит более жесткие правила для социального дистанционирования, которые будут направлены на борьбу со всплеском новых случаев инфицирования.
Новые правила ограничат количество посетителей в барах и ресторанах до количества сидячих мест. То же самое касается и крупных общественных мероприятий.
— Теперь мы должны взять на себя общую ответственность, и нам нужно адаптироваться к новой реальности, — заявила премьер-министр Магдалена Андерссон.
По словам премьера, после обнаружения нового штамма «Омикрон» — правительство вынуждено вводить новые ограничения, поскольку страна оказалась в совершенно «новой ситуации».
Напомним, мэр Лондона Садик Хан объявил в столице Великобритании чрезвычайную ситуацию, в связи с ростом числа заболевших штаммом коронавируса «Омикрон».
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Правительство Швеции заявило об ужесточении карантинных ограничений. В стране ухудшается COVID-ситуация.
Об этом пишет The Guardian.
Отныне в стране будут призывать всех сотрудников к дистанционной работе, если это возможно. Также правительство вводит более жесткие правила для социального дистанционирования, которые будут направлены на борьбу со всплеском новых случаев инфицирования.
Новые правила ограничат количество посетителей в барах и ресторанах до количества сидячих мест. То же самое касается и крупных общественных мероприятий.
— Теперь мы должны взять на себя общую ответственность, и нам нужно адаптироваться к новой реальности, — заявила премьер-министр Магдалена Андерссон.
По словам премьера, после обнаружения нового штамма «Омикрон» — правительство вынуждено вводить новые ограничения, поскольку страна оказалась в совершенно «новой ситуации».
Напомним, мэр Лондона Садик Хан объявил в столице Великобритании чрезвычайную ситуацию, в связи с ростом числа заболевших штаммом коронавируса «Омикрон».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак