Правительство Швеции заявило об ужесточении карантинных ограничений. В стране ухудшается COVID-ситуация.

Об этом пишет The Guardian.

Отныне в стране будут призывать всех сотрудников к дистанционной работе, если это возможно. Также правительство вводит более жесткие правила для социального дистанционирования, которые будут направлены на борьбу со всплеском новых случаев инфицирования.

Новые правила ограничат количество посетителей в барах и ресторанах до количества сидячих мест. То же самое касается и крупных общественных мероприятий.

— Теперь мы должны взять на себя общую ответственность, и нам нужно адаптироваться к новой реальности, — заявила премьер-министр Магдалена Андерссон.

По словам премьера, после обнаружения нового штамма «Омикрон» — правительство вынуждено вводить новые ограничения, поскольку страна оказалась в совершенно «новой ситуации».

Напомним, мэр Лондона Садик Хан объявил в столице Великобритании чрезвычайную ситуацию, в связи с ростом числа заболевших штаммом коронавируса «Омикрон».