Во вторник, 21 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину американской фирмы Novavax против коронавируса.

Об этом пишет Le Figaro.

В Евросоюзе этот препарат одобрили для применения еще вчера, 20 декабря. В заявлении ВОЗ говорится, что это 10-я вакцина против COVID, утвержденная в качестве чрезвычайной. В список рекомендуемых прививок входят Covaxin индийской компании Bharat Biontech, Covovax, производимые Институтом сыворотки Индии по лицензии американской компании Novovax, Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac.

ВОЗ уточняет, что препарат Covovax, который был срочно одобрен 17 декабря, является производным от Novavax. Две вакцины «сделаны с использованием одинаковых технологий».

В отдельном документе Комитет экспертов ВОЗ по иммунизации рекомендует использовать «Нуваксовид» с 18 лет и заявляет, что дозы следует вводить «каждые 3-4 недели».

— Вакцину нельзя вводить с интервалом менее 3 недель, — настаивают специалисты.

«Нуваксовид» от Novavax — это так называемая «субъединичная» вакцина, основанная на белках, вызывающих иммунный ответ, без использования вирусов. Технология, более традиционная, чем у ранее лицензированных вакцин, аналогична той, что использовалась в вакцинах против гепатита В и коклюша, которым уже несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, Novavax планирует выпустить вакцину против штамма «Омикрон» в начале следующего года.