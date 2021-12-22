Штамм коронавируса «Омикрон» в течение ближайших недель начнет доминировать в Европе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала шире использовать бустерные дозы вакцины против инфекции.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, пишет Reuters.

— Мы видим надвигающийся шторм. В течение нескольких недель «Омикрон» будет доминировать в большем количестве стран европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти, — сказал Ханс Клюге.

Представитель ВОЗ отметил, что «Омикрон» выявлен как минимум в 38 из 53 европейских стран, которые входят в европейский регион. По его словам, штамм уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.

Ханс Клюге призвал правительства европейских стран «усиливать, усиливать, усиливать» бустерную вакцинацию против коронавируса.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма Омикрон, пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.