Штамм коронавируса «Омикрон» в течение ближайших недель начнет доминировать в Европе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала шире использовать бустерные дозы вакцины против инфекции.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, пишет Reuters.
— Мы видим надвигающийся шторм. В течение нескольких недель «Омикрон» будет доминировать в большем количестве стран европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти, — сказал Ханс Клюге.
Представитель ВОЗ отметил, что «Омикрон» выявлен как минимум в 38 из 53 европейских стран, которые входят в европейский регион. По его словам, штамм уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.
Ханс Клюге призвал правительства европейских стран «усиливать, усиливать, усиливать» бустерную вакцинацию против коронавируса.
Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма Омикрон, пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Штамм коронавируса «Омикрон» в течение ближайших недель начнет доминировать в Европе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала шире использовать бустерные дозы вакцины против инфекции.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, пишет Reuters.
— Мы видим надвигающийся шторм. В течение нескольких недель «Омикрон» будет доминировать в большем количестве стран европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти, — сказал Ханс Клюге.
Представитель ВОЗ отметил, что «Омикрон» выявлен как минимум в 38 из 53 европейских стран, которые входят в европейский регион. По его словам, штамм уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.
Ханс Клюге призвал правительства европейских стран «усиливать, усиливать, усиливать» бустерную вакцинацию против коронавируса.
Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма Омикрон, пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак