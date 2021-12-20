Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма Омикрон, пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.

Об этом сообщает Reuters.

— Имеющиеся данные свидетельствуют, что Омикрон передается гораздо быстрее, чем Дельта. И люди, которые уже вакцинировались или переболели COVID-19, с большей вероятностью могут заразиться им повторно, — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, выступая на брифинге в Женеве.

В свою очередь ведущий ученый этой организации Сумия Сваминатан подчеркнула, что главным инструментом в борьбе с новым штаммом являются дополнительные прививки.

Отмечается, что на брифинге представители ВОЗ озвучили оптимистический прогноз. В частности, специалисты организации предполагают, что с появлением вакцин второго и третьего поколений и благодаря другим инновациям 2022 год станет завершающим в пандемии, вследствие которой в мире уже умерли более 5 миллионов человек.

— Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, это завершит пандемию, — подчеркнул ведущий эксперт ВОЗ Майк Райан.

По последним данным, в мире выявили 275,4 миллиона случаев коронавируса, умерли более 5,3 миллиона человек, выздоровели 247,1 миллиона.

Напомним, 18 декабря в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.