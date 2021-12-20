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Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма Омикрон, пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.
Об этом сообщает Reuters.
— Имеющиеся данные свидетельствуют, что Омикрон передается гораздо быстрее, чем Дельта. И люди, которые уже вакцинировались или переболели COVID-19, с большей вероятностью могут заразиться им повторно, — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, выступая на брифинге в Женеве.
В свою очередь ведущий ученый этой организации Сумия Сваминатан подчеркнула, что главным инструментом в борьбе с новым штаммом являются дополнительные прививки.
Отмечается, что на брифинге представители ВОЗ озвучили оптимистический прогноз. В частности, специалисты организации предполагают, что с появлением вакцин второго и третьего поколений и благодаря другим инновациям 2022 год станет завершающим в пандемии, вследствие которой в мире уже умерли более 5 миллионов человек.
— Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, это завершит пандемию, — подчеркнул ведущий эксперт ВОЗ Майк Райан.
По последним данным, в мире выявили 275,4 миллиона случаев коронавируса, умерли более 5,3 миллиона человек, выздоровели 247,1 миллиона.
Напомним, 18 декабря в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма Омикрон, пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.
Об этом сообщает Reuters.
— Имеющиеся данные свидетельствуют, что Омикрон передается гораздо быстрее, чем Дельта. И люди, которые уже вакцинировались или переболели COVID-19, с большей вероятностью могут заразиться им повторно, — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, выступая на брифинге в Женеве.
В свою очередь ведущий ученый этой организации Сумия Сваминатан подчеркнула, что главным инструментом в борьбе с новым штаммом являются дополнительные прививки.
Отмечается, что на брифинге представители ВОЗ озвучили оптимистический прогноз. В частности, специалисты организации предполагают, что с появлением вакцин второго и третьего поколений и благодаря другим инновациям 2022 год станет завершающим в пандемии, вследствие которой в мире уже умерли более 5 миллионов человек.
— Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, это завершит пандемию, — подчеркнул ведущий эксперт ВОЗ Майк Райан.
По последним данным, в мире выявили 275,4 миллиона случаев коронавируса, умерли более 5,3 миллиона человек, выздоровели 247,1 миллиона.
Напомним, 18 декабря в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак