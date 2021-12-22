Польские власти не пропустили представителей ООН по правам человека в закрытую пограничную зону, тогда как белорусские — совсем отказали в доступе.

Об этом говорится в докладе о миграционном кризисе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), обнародованном 21 декабря.

С 29 ноября до 3 декабря сотрудники управления пребывали в Польше. Во время визита они опросили 31 мигранта, которые пресекли границу с Беларусью в августе-ноябре 2021 года.

Как указано в документе, все опрошенные сообщали об ужасных условиях по обе стороны границы.

— Большинство рассказали, что в Беларуси их били или угрожали силовики, и утверждали, что силовики заставляли их пересекать границу, инструктировали, когда и где переходить, и не давали им покинуть пограничную зону, чтобы вернуться в Минск. Некоторые опрошенные говорили, что с них требовали большие суммы денег за еду и воду, — говорится в докладе.

Также под критику ООН попали действия польских пограничников, которые, по словам нелегалов, отправляли их обратно в Беларусь или задерживали и помещали в центры изоляции.

— Мы призываем власти обеих стран предоставить доступ в пограничные зоны представителям гуманитарных и правозащитных организаций, гражданского общества, журналистам и остановить практики, которые ставят под угрозу жизни беженцев и мигрантов, — гласит документ.

Напомним, в ООН заявили, что на польско-белорусской границе с начала 2021 года скончался 21 человек.