В Якутии (Российская Федерация) заметили сотрудников коммунальных служб, которые вышли косить траву на улицах, пока температура воздуха достигала -50°C.

Фото одного из таких сотрудников опубликовал житель города Покровска в городской группе в соцсети, пишет «Сібдепо».

— Сенокос в -50С! — отметил автор фото.

Журналистам он уточнил, что коммунальщики внезапно решили убрать с улиц камыш.

При этом местные жители к такому подходу отнеслись понимающе: во-первых, удобно, что не мешают комары и мошки, а во-вторых — мера вынужденная.

— Освоение до конца года остатков средств на благоустройство. Иначе срежут бюджет в будущем году, — отметил один горожанин.

Напомним, 29 ноября, по улице Космонавтов в Ингульском районе Николаева коммунальщики косили траву после дождя и, предварительно не убрав листву.