В Якутии (Российская Федерация) заметили сотрудников коммунальных служб, которые вышли косить траву на улицах, пока температура воздуха достигала -50°C.
Фото одного из таких сотрудников опубликовал житель города Покровска в городской группе в соцсети, пишет «Сібдепо».
— Сенокос в -50С! — отметил автор фото.
Журналистам он уточнил, что коммунальщики внезапно решили убрать с улиц камыш.
При этом местные жители к такому подходу отнеслись понимающе: во-первых, удобно, что не мешают комары и мошки, а во-вторых — мера вынужденная.
— Освоение до конца года остатков средств на благоустройство. Иначе срежут бюджет в будущем году, — отметил один горожанин.
Напомним, 29 ноября, по улице Космонавтов в Ингульском районе Николаева коммунальщики косили траву после дождя и, предварительно не убрав листву.
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В Якутии (Российская Федерация) заметили сотрудников коммунальных служб, которые вышли косить траву на улицах, пока температура воздуха достигала -50°C.
Фото одного из таких сотрудников опубликовал житель города Покровска в городской группе в соцсети, пишет «Сібдепо».
— Сенокос в -50С! — отметил автор фото.
Журналистам он уточнил, что коммунальщики внезапно решили убрать с улиц камыш.
При этом местные жители к такому подходу отнеслись понимающе: во-первых, удобно, что не мешают комары и мошки, а во-вторых — мера вынужденная.
— Освоение до конца года остатков средств на благоустройство. Иначе срежут бюджет в будущем году, — отметил один горожанин.
Напомним, 29 ноября, по улице Космонавтов в Ингульском районе Николаева коммунальщики косили траву после дождя и, предварительно не убрав листву.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак