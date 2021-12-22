Польский капеллан месяц будет отдыхать от социальных сетей. Его забанили за то, что он хотел «публично хлестать глупых баб розгами». Епископы его не поддержали, но и повлиять на него никак не могут, так как уже отстранили от проведения богослужений.

Об этом пишет GW.

Отец Роман Кнеблевский из Быдгоща больше не может проповедовать свои взгляды с кафедры, поэтому он пользуется социальными сетями, ведет свой видеоблог на YouTube и является частым гостем в антивакцинаторских программах.

Facebook забанил его за опубликованный несколько дней назад пост, в котором он прокомментировал фотографию с двумя женщинами-активистками, которые выступали против политизации Холокоста и держали картонку с надписью «Освенцим для националистов».

Напомним, движение антивакцинаторов в Польше принесло на протест флаг Конфедерации с надписью, относящейся к изречению над воротами лагеря Освенцим. В памятном музее отреагировали, назвав происходящее моральным падением.