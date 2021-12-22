Польский капеллан месяц будет отдыхать от социальных сетей. Его забанили за то, что он хотел «публично хлестать глупых баб розгами». Епископы его не поддержали, но и повлиять на него никак не могут, так как уже отстранили от проведения богослужений.
Об этом пишет GW.
Отец Роман Кнеблевский из Быдгоща больше не может проповедовать свои взгляды с кафедры, поэтому он пользуется социальными сетями, ведет свой видеоблог на YouTube и является частым гостем в антивакцинаторских программах.
Facebook забанил его за опубликованный несколько дней назад пост, в котором он прокомментировал фотографию с двумя женщинами-активистками, которые выступали против политизации Холокоста и держали картонку с надписью «Освенцим для националистов».
Напомним, движение антивакцинаторов в Польше принесло на протест флаг Конфедерации с надписью, относящейся к изречению над воротами лагеря Освенцим. В памятном музее отреагировали, назвав происходящее моральным падением.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Польский капеллан месяц будет отдыхать от социальных сетей. Его забанили за то, что он хотел «публично хлестать глупых баб розгами». Епископы его не поддержали, но и повлиять на него никак не могут, так как уже отстранили от проведения богослужений.
Об этом пишет GW.
Отец Роман Кнеблевский из Быдгоща больше не может проповедовать свои взгляды с кафедры, поэтому он пользуется социальными сетями, ведет свой видеоблог на YouTube и является частым гостем в антивакцинаторских программах.
Facebook забанил его за опубликованный несколько дней назад пост, в котором он прокомментировал фотографию с двумя женщинами-активистками, которые выступали против политизации Холокоста и держали картонку с надписью «Освенцим для националистов».
Напомним, движение антивакцинаторов в Польше принесло на протест флаг Конфедерации с надписью, относящейся к изречению над воротами лагеря Освенцим. В памятном музее отреагировали, назвав происходящее моральным падением.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак