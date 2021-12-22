По состоянию на 22 декабря в Николаевской области выявлено 219 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 22 декабря из всех 114313 (+219) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 106 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2965 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 268, всего – 107420. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3227, в сутки – 8.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6 тысяч 363 человек, зафиксирован 301 летальный случай, 19 494 пациента выздоровели.
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По состоянию на 22 декабря в Николаевской области выявлено 219 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 22 декабря из всех 114313 (+219) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 106 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2965 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 268, всего – 107420. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3227, в сутки – 8.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6 тысяч 363 человек, зафиксирован 301 летальный случай, 19 494 пациента выздоровели.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак