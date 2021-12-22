По состоянию на 22 декабря в Николаевской области выявлено 219 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 22 декабря из всех 114313 (+219) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68132 (+85);

Первомайск – 6560 (+13);

Южноукраинск – 3667 (+7);

Вознесенск – 2613 (+7);

Очаков – 1831 (+1).

На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 106 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2965 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 268, всего – 107420. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3227, в сутки – 8.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6 тысяч 363 человек, зафиксирован 301 летальный случай, 19 494 пациента выздоровели.