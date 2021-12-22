За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6363 человек, зафиксирован 301 летальный случай, 19 494 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 22 декабря.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 623 079 человек, из них 3 376 899 выздоровели, умерли — 93 909.
Напомним, что в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.
В красной зоне карантина находятся восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области. Все остальные регионы находятся в желтой и оранжевой зонах. Однако Николаевская область перейдет из «красной» карантинной зоны в «желтую» уже в этот четверг, 23 декабря.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6363 человек, зафиксирован 301 летальный случай, 19 494 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 22 декабря.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 623 079 человек, из них 3 376 899 выздоровели, умерли — 93 909.
Напомним, что в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.
В красной зоне карантина находятся восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области. Все остальные регионы находятся в желтой и оранжевой зонах. Однако Николаевская область перейдет из «красной» карантинной зоны в «желтую» уже в этот четверг, 23 декабря.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак