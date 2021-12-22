За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6363 человек, зафиксирован 301 летальный случай, 19 494 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 22 декабря.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 623 079 человек, из них 3 376 899 выздоровели, умерли — 93 909.

Напомним, что в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.

В красной зоне карантина находятся восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области. Все остальные регионы находятся в желтой и оранжевой зонах. Однако Николаевская область перейдет из «красной» карантинной зоны в «желтую» уже в этот четверг, 23 декабря.