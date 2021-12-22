По состоянию на среду, 22 декабря, штамм COVID-19 «Омикрон» не зафиксирован у заболевших в Николаевской области.

Об этом сообщил главный санитарный врач региона Владимир Клочко в ходе панельной дискуссии «2021 год в контексте COVID-19: оценки, тенденции, вызовы», пишут НикВести.

Владимир Клочко заявил, что инфицированных новым штаммом коронавируса на данный момент в области не зафиксировали, несмотря на то, что на Николаевщине нет специального оборудования для выявления «Омикрона».

Он также отметил, что все вакцины, которыми прививают население в Николаевской области, эффективны и от нового штамма.

— Все вакцины действенны. «Омикрон» это, или «Дельта», или «Сигма» — человеку нужно в первую очередь поставить диагноз, что это именно COVID. На сегодняшний день специфических систем, которые бы четко работали на тот или иной (штамм, — прим.) нет. Для «Омикрона» еще нет. Но обязательно определенное количество результатов, где-то 50 исследований за неделю, которые мы выбираем, мы отправляем в референс-лабораторию. В лаборатории говорят, какой это штамм, — объяснил главный санврач области.

Ранее сообщалось, что первый инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон» в Украине уже поправился. О заражении новым вариантом в стране стало известно 18 декабря.