В Украине первый инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон» уже поправился. О заражении новым вариантом в стране стало известно 18 декабря.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин во время брифинга 21 декабря.

По его словам, инфицированный полностью вакцинировался против COVID-19 еще весной, так что болезнь протекала почти бессимптомно. Игорь Кузин отметил, что пациент уже получил отрицательный ПЦР-тест.

Центр общественного здоровья Украины обнаружил штамм «Омикрон» у вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов человека. По данным Минздрава, инфицированный контактировал с больными коронавирусом в ОАЭ.

Напомним, первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.