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В Украине первый инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон» уже поправился. О заражении новым вариантом в стране стало известно 18 декабря.
Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин во время брифинга 21 декабря.
По его словам, инфицированный полностью вакцинировался против COVID-19 еще весной, так что болезнь протекала почти бессимптомно. Игорь Кузин отметил, что пациент уже получил отрицательный ПЦР-тест.
Центр общественного здоровья Украины обнаружил штамм «Омикрон» у вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов человека. По данным Минздрава, инфицированный контактировал с больными коронавирусом в ОАЭ.
Напомним, первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.
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В Украине первый инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон» уже поправился. О заражении новым вариантом в стране стало известно 18 декабря.
Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин во время брифинга 21 декабря.
По его словам, инфицированный полностью вакцинировался против COVID-19 еще весной, так что болезнь протекала почти бессимптомно. Игорь Кузин отметил, что пациент уже получил отрицательный ПЦР-тест.
Центр общественного здоровья Украины обнаружил штамм «Омикрон» у вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов человека. По данным Минздрава, инфицированный контактировал с больными коронавирусом в ОАЭ.
Напомним, первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак