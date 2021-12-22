Детеныш редкого вида впервые родился в зоопарке Africa Alive, расположенном в Кессингленде, графство Саффолк (Великобритания).

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Родители малыша — 9-летняя Нджири и 13-летний Зимба. Они задействованы в программе разведения Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).

Это — первый опыт разведения южных белых носорогов в зоопарке. Поэтому детеныша здесь называют «маленьким чудом». Сотрудники Africa Alive пока не определили пол новорожденного.

Как рассказал Грэм Уильямсон, руководитель отдела живых коллекций зоопарка, Нджири и ее ребенок чувствуют себя хорошо. Но поскольку самка носорога стала мамой впервые, персонал очень внимательно следит за ее здоровьем.

По словам Грэма Уильямсона, беременные самки белых носорогов обычно покидают свою группу незадолго до родов и остаются изолированными в течение нескольких дней после них.

Сегодня туда не пускают никого, кроме ветеринаров. Но в скором времени руководство Africa Alive пообещало показать детеныша посетителям.

Территория обитания южного белого носорога в дикой природе — луга и равнины юга Африки. 98,8 процентов всех южных белых носорогов планеты проживает в четырех странах: ЮАР, Намибии, Зимбабве и Кении.

Поэтому в зоопарке Africa Alive создали специальный «родильный дом» для Нджири, оборудованный камерами видеонаблюдения.

Сегодня вид классифицируют как находящийся под угрозой исчезновения.

Это — вторые по величине наземные млекопитающие после слона. Их вес может достигать 3600 килограммов. При рождении они обычно весят 40-60 килограммов. Животных отличает квадратная верхняя губа и почти полное отсутствие волос.

В конце XIX века считалось, что южные белые носороги полностью вымерли. Но в 1895 году в Квазулу-Натале (Южная Африка) обнаружили небольшую популяцию — около 100 особей.

Благодаря успешным программам по сохранению вида численность южных белых носорогов на охраняемых заповедных территориях и в зоопарках выросла до 18 тысяч.

Ранее в английском зоопарке родился детеныш антилопы вымершего вида.