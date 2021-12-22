Сотрудники Пограничной службы Польши в этом году предъявили обвинения 422 «помощникам» в нелегальной миграции, більше всего среди них украинцев.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает агентство PAP.

Сообщается, что пограничники обвинили в совершении преступления 422 человека, способствовавших нелегальной миграции.

— Среди этих людей больше всего было граждан Украины — 91 человек, Грузии — 56 и Сирии — 55, — сообщила Пограничная служба.

С начала года Пограничная служба зафиксировала около 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Президенты Украины, Польши и Литвы призвали международное сообщество ужесточить санкции против России, а Российскую Федерацию — отвести свои войска от украинских границ.