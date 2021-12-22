Сотрудники Пограничной службы Польши в этом году предъявили обвинения 422 «помощникам» в нелегальной миграции, більше всего среди них украинцев.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает агентство PAP.
Сообщается, что пограничники обвинили в совершении преступления 422 человека, способствовавших нелегальной миграции.
— Среди этих людей больше всего было граждан Украины — 91 человек, Грузии — 56 и Сирии — 55, — сообщила Пограничная служба.
С начала года Пограничная служба зафиксировала около 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
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Сотрудники Пограничной службы Польши в этом году предъявили обвинения 422 «помощникам» в нелегальной миграции, більше всего среди них украинцев.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает агентство PAP.
Сообщается, что пограничники обвинили в совершении преступления 422 человека, способствовавших нелегальной миграции.
— Среди этих людей больше всего было граждан Украины — 91 человек, Грузии — 56 и Сирии — 55, — сообщила Пограничная служба.
С начала года Пограничная служба зафиксировала около 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
Президенты Украины, Польши и Литвы призвали международное сообщество ужесточить санкции против России, а Российскую Федерацию — отвести свои войска от украинских границ.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак