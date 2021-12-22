Предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал «достаточно акций» компании Tesla, чтобы добиться обещанной цели — реализации 10% своего пакета.
Об этом сообщает Экономическая правда.
— Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я пытался быть предельно точным, — сказал он.
Во вторник Илон Маск продал еще 583 611 акций. В общей сложности, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с выполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.
Илон Маск написал в воскресенье в Твиттере, что в этом году он заплатит более 11 млрд долларов налогов. Также он обвинил Калифорнию в чрезмерном налогообложении.
Напомним, ранее миллиардер заявил, что не согласен с принуждением к вакцинации против воли людей. По его мнению, таких людей не стоит увольнять или отстранять от работы.
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Предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал «достаточно акций» компании Tesla, чтобы добиться обещанной цели — реализации 10% своего пакета.
Об этом сообщает Экономическая правда.
— Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я пытался быть предельно точным, — сказал он.
Во вторник Илон Маск продал еще 583 611 акций. В общей сложности, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с выполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.
Илон Маск написал в воскресенье в Твиттере, что в этом году он заплатит более 11 млрд долларов налогов. Также он обвинил Калифорнию в чрезмерном налогообложении.
Напомним, ранее миллиардер заявил, что не согласен с принуждением к вакцинации против воли людей. По его мнению, таких людей не стоит увольнять или отстранять от работы.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак