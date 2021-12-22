Предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал «достаточно акций» компании Tesla, чтобы добиться обещанной цели — реализации 10% своего пакета.

Об этом сообщает Экономическая правда.

— Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я пытался быть предельно точным, — сказал он.

Во вторник Илон Маск продал еще 583 611 акций. В общей сложности, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с выполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.

Илон Маск написал в воскресенье в Твиттере, что в этом году он заплатит более 11 млрд долларов налогов. Также он обвинил Калифорнию в чрезмерном налогообложении.

Напомним, ранее миллиардер заявил, что не согласен с принуждением к вакцинации против воли людей. По его мнению, таких людей не стоит увольнять или отстранять от работы.