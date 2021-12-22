Непогода и оледеневшие поверхности в соседнем Херсоне способствуют возникновению травм. В травмпункты города за несколько дней обратились 22 пострадавших, большая часть из них в преклонном возрасте.

Об этом пишут местные издания.

В медучреждениях зафиксировались семь переломов рук и четыре травмы ног. Для двоих травмированных необходима госпитализация и хирургическое вмешательство, остальные смогут обойтись перевязками и наблюдением у врача при соблюдении режима лечения в домашних условиях.

Директор Херсонской городской клинической больницы заявил, что в основном в плохую погоду страдают пожилые люди.

— Людям пенсионного и наклонного случая не желательно выходить на улицу в непогоду, за исключением неотложной необходимости, например, в аптеку. Нужно дождаться, когда тротуары и дороги посыпают песком, солью или начнется оттепель. Большинство пострадавших пожилого возраста на вопросы нашего медперсонала о необходимости выходить в гололедицу просто отвечали: «А мы думали, что снег мягкий и не скользкий», — рассказал Леонид Ремига.

Как сообщалось, сотрудники КП «ЭЛУ автодорог» посыпали реагентом дороги Николаева из-за ухудшения погодных условий.