Украина сможет пройти отопительный сезон без веерных отключений света. Сегодня украинская энергосистема чувствует себя спокойно.

Об этом в ходе брифинга заявил министр энергетики Герман Галущенко.

— Никаких веерных отключений не происходит и не планируется. По поводу ремонтов, которые запланированы, вопрос заключается в том, что есть плановость таких ремонтов... Есть плановые ремонты на декабрь, мы обратились в НКРЭКУ, чтобы они приняли определенные меры, чтобы минимизировать плановые ремонты, — заверил Герман Галущенко.

Он также подчеркнул, что украинская энергосистема сможет бесперебойно работать в случае сильных морозов.

— Что будет, если будут большие морозы? Выдержит или нет энергосистема? Хочу заверить, что мы абсолютно спокойно себя чувствуем с точки зрения возможностей нашей энергосистемы, —сказал Герман Галущенко.

Герман Галущенко отметил, что несмотря на рост потребления электроэнергии с приходом морозов, в Украине еще есть значительный резерв.

Ранее сообщалось, что в случае веерных отключений электроэнергии в Николаеве могут возникнуть проблемы с теплоснабжением. Другими словами, крупные котельные, обеспечивающие теплом большие жилые массивы, не смогут работать.