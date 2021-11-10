В случае веерных отключений электроэнергии в Николаеве могут возникнуть проблемы с теплоснабжением. Другими словами, крупные котельные, обеспечивающие теплом крупные жилые массивы, не смогут работать.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Он отметил, что перебои в электроснабжении коснутся всех котельных, работающих на различных видах топлива.

— Мы готовы (к отключениям, — прим.), если это будет одна-две котельные в разных районах. Но, котельная на Самойловича, 42, если Корабельный район отключат… У нас нет резервного источника питания. Дизель-генератор ее (котельную на Самойловича, 41, — прим.) не запустит. Если не будет электроэнергии на подстанции, то мы котельную не запустим. Это проблема и она касается всего города. Эта проблема касается всех больших котельных. Малые котельные мы запустим. Как запускать большую районную? Это вопрос. Если будут отключать электроэнергию районами, то это будет проблема. Как ее решить, я с трудом представляю, — сказал Николай Логвинов.