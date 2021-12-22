Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что следующая волна COVID-19Украине может начаться в феврале.

Об этом он сказал журналистам на брифинге в рамках конференции послов в Ивано-Франковской области, пишет «Укринформ».

— У нас на сегодняшний день ситуация находится под контролем. Волна, которая сегодня есть в нашей стране, она идет сегодня на убыль, и мы все это отслеживаем. Когда будет следующая волна, — мы прогнозируем, что это может быть с 10-15 февраля. Все это зависит от вакцинирования, это надо понимать, — сказал Алексей Данилов.

Напомним, 18 декабря в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.