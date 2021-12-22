Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что следующая волна COVID-19Украине может начаться в феврале.
Об этом он сказал журналистам на брифинге в рамках конференции послов в Ивано-Франковской области, пишет «Укринформ».
— У нас на сегодняшний день ситуация находится под контролем. Волна, которая сегодня есть в нашей стране, она идет сегодня на убыль, и мы все это отслеживаем. Когда будет следующая волна, — мы прогнозируем, что это может быть с 10-15 февраля. Все это зависит от вакцинирования, это надо понимать, — сказал Алексей Данилов.
Напомним, 18 декабря в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что следующая волна COVID-19Украине может начаться в феврале.
Об этом он сказал журналистам на брифинге в рамках конференции послов в Ивано-Франковской области, пишет «Укринформ».
— У нас на сегодняшний день ситуация находится под контролем. Волна, которая сегодня есть в нашей стране, она идет сегодня на убыль, и мы все это отслеживаем. Когда будет следующая волна, — мы прогнозируем, что это может быть с 10-15 февраля. Все это зависит от вакцинирования, это надо понимать, — сказал Алексей Данилов.
Напомним, 18 декабря в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак